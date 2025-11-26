В Хабаровском крае отловлен уже 13-й в этом году конфликтный тигр

Инспекторы Госохотнадзора отловили в районе им. Лазо Хабаровского края очередного конфликтного тигра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Демешин.

«Случай — уже 13-й по краю с начала года. К таким крайним мерам они прибегают только в случае угрозы людям и домашним животным, взаимодействуют при этом с центром "Амурский тигр"», — отметил глава региона. Он порекомендовал жителям удаленных районов передвигаться к месту работы или учебы на транспорте, а домашних животных размещать в вольерах.

В первой декаде месяца власти Хабаровского края обнародовали статистику опасных ситуаций с участием диких животных. В этом году таких было зафиксировано 322, в том числе 193 — с тиграми. На специально созванном совещании предлагалось защитить население таежных сел электроизгородями.

Амурский (уссурийский) тигр — самый крупный на планете представитель семейства кошачьих, достигает 330 см в длину, весит до 310 кг. Обитает в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, а приграничных районах Китая и Северной Кореи. На территории России водится уже около 750 особей (в 1978 году насчитывалось лишь 200). Занесен в международную Красную книгу.

Эрнест Филипповский, Хабаровск