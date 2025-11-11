Хабаровские власти хотят защитить таежные села от тигров электроизгородями

Население Хабаровского края в этом году ощутило растущую угрозу от диких хищников, констатировало на посвященном этой проблеме совещании правительства региона. Губернатор края Дмитрий Демешин заявил об упущениях в работе по защите жителей.

По данным управления охотничьего хозяйства региона, более 90% территории которого покрыто тайгой, в 2025 году зафиксировано 322 конфликтные ситуации с участием диких животных, в том числе 193 — с тиграми, 116 — с медведями.

«При отсутствии надлежащей кормовой базы зверь будет выходить к населенным пунктам. Необходимо конкретные меры, в том числе, применение электроизгородей»,— указано в сообщении губернатора.

Также отмечается, что попытки оленеводов северных районов края защитить стада от нападений волков не имели успеха. Глава региона поручил разработать дорожную карту по повышению эффективности охраны домашних северных оленей. За опытом предлагается обратиться к соседям в Якутии, где созданы 25 специализированных и четыре мобильные бригады из местных охотников.

Эрнест Филипповский