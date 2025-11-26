«АСТ» отозвало тираж романа «Оно» после жалоб на нетрадиционные отношения

В издательстве «АСТ» объяснили отзыв тиража романа Стивена Кинга «Оно». Как сообщила ТАСС гендиректор издательства Татьяна Горская, причиной стало обращение о возможной пропаганде нетрадиционных отношений.

По словам госпожи Горской, Российский книжный союз уже провел предварительную экспертизу произведения. В зависимости от результатов всей проверки книга может получить специальную маркировку или будет направлен запрос на редактирование текста.

Ранее роман начали удалять с площадок крупных маркетплейсов, включая Wildberries, а также из ассортимента книжных магазинов. Представители торговых площадок объяснили, что не продают товары, «запрещенные на территории РФ, а также правилами площадки».

«Оно» — один из самых известных романов Кинга, впервые опубликованный в 1986 году. Книга сочетает элементы хоррора и психологической драмы, рассказывая историю семерых друзей, противостоящих древнему злу в вымышленном городе Дерри.