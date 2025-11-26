Южная Корея создает фонд под сделку с США по атомным подлодкам объемом $350 млрд

Правящая Демократическая партия Южной Кореи внесла в среду в парламент страны законопроект о создании специального фонда для финансирования инвестиций в размере $350 млрд, сообщает Reuters.

В середине ноября президент Республики Корея Ли Чжэ Мён объявил о завершении подготовки документации о соглашениях с США по вопросам торговли и безопасности. Соглашения глав государств были достигнуты на встрече в октябре. Южная Корея будет строить атомные подводные лодки и сотрудничать с США в области судостроения, искусственного интеллекта и атомной промышленности. В ответ рынки страны будут открыты для американских компаний.

Министерство промышленности страны заявило, что в рамках соглашения с Вашингтоном оно обязалось снизить тарифы США на свой экспорт. Законопроект, который был подготовлен при участии правительства республики, оговаривает также условие о том, что США должны снизить тарифы на южнокорейские автомобили и автозапчасти задним числом до 1 ноября.

Эрнест Филипповский