Вступил в силу приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару

Верховный суд Бразилии официально завершил рассмотрение уголовного дела экс-президента страны Жаира Болсонару. Бывшему руководителю страны вынесен окончательный приговор, он должен начать отбывание 27-летнего тюремного срока за организацию государственного переворота, пишет Reuters.

Болсонару будет отбывать наказание в столичной тюрьме Федерального полицейского управления. Один из адвокатов экс-президента заявил агентству, что суд «поспешил завершить дело и должен был предоставить больше времени для апелляций». Представители защиты также заявили, что продолжат бороться, чтобы оспорить решение суда.

В сентябре этого года Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам тюрьмы за организацию попытки государственного переворота с целью сохранения власти после выборов 2022 года. На них он проиграл нынешнему президенту Луле да Силве.

Влад Никифоров