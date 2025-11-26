Находящаяся в барнаульском СИЗО помощник депутата попросила о медпомощи

Первый секретарь крайкома КПРФ Алтайского края, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова передала руководству СИЗО №1 Барнаула обращение находящейся под арестом помощника депутата законодательного собрания региона Светланы Кербер. В нем содержится просьба предоставить ей медицинскую помощь в связи с ухудшением здоровья.

«Несмотря на УК и статус депутата ГД, во встрече с моими товарищами мне было отказано. Мною направлены официальные запросы на получение возможности увидеться с моими коммунистками»,— рассказала также Мария Прусакова о своем посещении СИЗО 25 ноября.

Светлана Кербер — помощник депутата заксобрания от КПРФ Людмилы Клюшниковой. Как писал «Ъ-Сибирь», они были арестованы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, депутат организовала фиктивное трудоустройство в региональный парламент своим помощником Светлану Кербер, чем нанесла ущерб более чем в 3 млн руб.

Валерий Лавский