Обвиняемая в мошенничестве алтайский депутат отправлена в СИЗО

Октябрьский райсуд Барнаула принял решение на два месяца заключить под стражу депутата Алтайского краевого заксобрания от КПРФ Людмилу Клюшникову, сообщили в СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Клюшникова

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Людмила Клюшникова

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Людмилы Клюшниковой и ее помощника. По версии следствия, с 2021-го по 2025 год депутат организовала фиктивное трудоустройство в региональный парламент своим помощником Светлану Кербер. Предполагаемый ущерб следствие оценивает более чем в 3 млн руб.

О задержании Светланы Кербер стало известно 14 ноября. Решением суда ее поместили под стражу.

Депутат Государственной думы Мария Прусакова (КПРФ) обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять дело Клюшниковой и Кербер на личный контроль.

Михаил Кичанов