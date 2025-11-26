Директора лесозаготовительной компании приговорили к штрафу за дачу взятки

В Брейтовском округе Ярославской области 60-летнего директора организации, осуществляющей лесозаготовки, признали виновным в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2022 года обвиняемый передал должностному лицу лесоучетной организации 15 тыс. руб. в качестве взятки за ненаправление информации о выявленных признаках нарушения лесного законодательства.

«Денежные средства передавались во избежание привлечения к административной ответственности за незаконную заготовку древесины после истечения срока лесной декларации»,— сообщили в прокуратуре.

В качестве наказания виновному назначили штраф в 600 тыс. руб. Получатель взятки уже осужден: суд приговорил его к лишению свободы условно с штрафом и лишением права заниматься государственной инвентаризацией лесов.

Алла Чижова