Четыре ребенка погибли в авариях в Ярославской области с начала года

В Ярославской области за 10 месяцев 2025 года в ДТП погибли четверо детей-пассажиров. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Всего произошло 42 аварии с участием детей-пассажиров. Травмы в них получили еще 43 ребенка.

В ведомстве рассказали, что на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации применения детских удерживающих устройств. Так, утром вблизи одного детского сада сотрудники Госавтоинспекции за час составили шесть административных материалов по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Алла Чижова