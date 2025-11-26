Участник «Школы мэров» из Приангарья осужден за избиение общественника

Зиминский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении главы села Кимельтей Николая Андреева и его отца. Мужчины признаны виновными в совершении таких преступлений, как умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, умышленное повреждение имущества и разбой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе 2024 года глава села вместе с отцом прибыл в соседнее село, где «на почве личной неприязни» напали на местного жителя, известного общественника.

Мужчины вытащили потерпевшего из автомобиля и избили его «кулаками, ногами, камнем и деревянной палкой по голове и различным частям тела», а также угрожали убийством, демонстрируя нож. Кроме того, один из нападавших камнем разбил стекло машины. В дальнейшем с помощью угроз они отобрали мобильные телефоны у потерпевшего и случайного свидетеля конфликта.

Суд приговорил главу сельского поселения к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его отец осужден к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С них в пользу потерпевших также взыскана компенсация в размере более 160 тыс. рублей. Оба осужденных были взяты под стражу в зале суда.

Николай Андреев является главой села Кимельтей с 2017 года. До этого с 2000 года работал инспектором ДПС. В 2023 году Николай Андреев стал одним из двух мэров Приангарья, участвовавших в первом потоке программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», которую реализует Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с администрацией президента.

Влад Никифоров