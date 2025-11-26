Ярославская компания приобрела 60% акций электровагоноремонтного завода

Ярославское ООО «Научно-производственный центр „Экоскил”» приобрело 59,62% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод». Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Акции продавались в рамках процедуры банкротства новосибирской организации. Ярославская компания купила семь лотов, суммарная стоимость которых составила 120 млн руб. Завод по итогам 2024 года получил выручку 1,28 млрд руб. Чистая прибыль составила 6,84 млн руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «НПЦ „Экоскил”» зарегистрировано в поселке Константиновском Тутаевского округа Ярославской области. Занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. Учредитель и руководитель — Воронцов Георгий Русланович, гендиректор московского ООО «ФГ ТЛН» (строительство жилых и нежилых зданий).

Алла Чижова