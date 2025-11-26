Стармер анонсировал новую поставку ракет ПВО для Украины

В ближайшие недели Великобритания поставит ракеты ПВО для Украины, сообщил премьер-министр Кир Стармер. Он объявил об этом во время телефонных переговоров с членами «Коалиции желающих» — канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает The Guardian.

Господин Стармер также призвал лидеров коалиции подтвердить свои обязательства в отношении возможного размещения военного контингента на Украине.

После беседы со своими европейскими союзниками глава правительства Британии отметил прогресс в вопросе разрешения украинского кризиса. Вместе с тем по итогам переговоров «Коалиция» выложила заявление, в котором вновь потребовала использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.