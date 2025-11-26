Беспилотники атаковали газопроводы и электрические подстанции в ЛНР

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА ударили по критической инфраструктуре Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство региона в Telegram-канале. По информации властей, зафиксированы удары по электрическим подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики.

В правительстве также сообщили, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий удара только после отмены угрозы повторных обстрелов.

На прошлой неделе Старобешевская ТЭС в Донецкой народной республике также подверглась атаке БПЛА. Тогда же была повреждена Зуевская ТЭС. В результате оборудование ТЭС получило серьезные повреждения, что привело к перебоям в энергоснабжении.