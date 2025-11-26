Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
20 штатов подали иск против властей США из-за сокращения программ для бездомных

20 американских штатов во главе с Нью-Йорком подали федеральный иск с требованием отменить решение администрации президента Дональда Трампа о сокращении финансирования программ помощи бездомным, сообщает Reuters. Речь идет о более чем 3 миллиардах долларов грантов в рамках программы Continuum of Care.

Как утверждают истцы, изменения, объявленные Министерством жилищного строительства и городского развития США, нарушают федеральный закон и дискриминируют представителей ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено). Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что эти средства помогают десяткам тысяч людей не оставаться на улице.

Программа Continuum of Care, созданная Конгрессом в 1987 году, долгое время работала по принципу «жилье прежде всего», предоставляя постоянное жилье без предварительных условий. Новая политика администрации господина Трампа делает акцент на переходном жилье с требованиями к трудоустройству и другими условиями, а также запрещает использовать средства на программы разнообразия, равенства и инклюзивности.

По оценкам штатов, изменения могут лишить жилья более 170 тыс. человек. Истцы настаивают, что администрация не может самостоятельно изменять условия финансирования, утвержденные Конгрессом для помощи наиболее уязвимым категориям населения.

