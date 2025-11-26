Травы, дрожжи, быки и лосось

Экзосомы — главный тренд в уходе за кожей 2025 года. Что это и как они работают, выясняет «Коммерсантъ Стиль».

Фото: East News

С чего все началось? Разговоры о чудо-средстве, делающем кожу невероятно подтянутой и светящейся, идут уже несколько месяцев. Косметологи поют экзосомам дифирамбы, а пластические хирурги считают их чуть ли не единственным эффективным средством восстановления после SMAS-лифтинга и в деле заживления рубцов. Как и многое сейчас в косметическом мире, экзосомы как мировой тренд пришли к нам из Южной Кореи, где они стали новым синонимом сияющей молодой кожи.

Екатерина Васильева



Разбираемся, что это такое. «Экзосомы — это внеклеточные везикулы (наночастицы) размером 30–100 нм, которые являются средством коммуникации между клетками,— рассказывает Екатерина Васильева, главный врач клиники Artleo.— Внутри у них содержатся биоактивные белки (например, цитокины, факторы роста), липиды (компоненты клеточных мембран), нуклеиновые кислоты. Экзосомы, попадая на кожу, ускоряют синтез коллагена, уменьшают воспаление, усиливают защиту». То есть это своего рода курьеры, которые переносят информацию и активные вещества между клетками. Эти ультравосстанавливающие, противовоспалительные «посланники» воздействуют на текстуру и увлажнение кожи, поддерживают выработку коллагена и эластина и сохраняют целостность кожного барьера.

Экзосомы бывают разные — их производят из пуповинного материала, фибробластов лосося, коров, из дрожжей, но самые нейтральные — растительного происхождения, например из клеток зеленого яблока или розы. «Качество и источник экзосом — это главный критерий выбора,— подчеркивает доктор Васильева.— Нельзя купить "просто экзосомы", нужны экзосомы от проверенного производителя, полученные из определенного типа клеток. Любой уважающий себя бренд обязательно предоставляет данные о степени очистки (например, методом тангенциальной фильтрации), указывает концентрацию частиц (количество экзосом в 1 мл). Чем выше, тем потенциально препарат эффективнее. Также в нем не должно быть примесей».

Способы введения экзосом могут различаться, в России их введение в кожу посредством инъекций запрещено, поэтому остается только топическая форма, то есть поверхностное нанесение на кожу без использования игл. Какие проблемы можно решить с их помощью? Экзосомы подходят для решения множества проблем — от устранения рубцов и угревой сыпи до улучшения плотности, тургора кожи и снятия покраснений и раздражений, для реабилитации кожи после агрессивных процедур вроде лазерного омоложения на аппарате Fotona или микроигольчатого лифтинга Morpheus.

Экзосомы теперь выступают и главным ингредиентом передовых кремов и сывороток — их производят из тех же растительных клеток или, как в случае с испанской лабораторией Sesderma, из непатогенных лактобактерий Lactobacillus brevis. Производители «усиливают» способности экзосом пептидами, витаминами, гиалуроновой кислотой и ниацинамидом — от такого коктейля кожа просто обязана проявить свои самые лучшие качества.

Sesderma, линия Exoses - эликсир и дневной крем для лица: улучшают текстуру кожи, активно увлажняют, снижают выраженность морщин и рубцов Cell Beauty, омолаживающий дневной крем-лифтинг для лица с экзолипосомами Dr. Barbara Sturm, сыворотка для лица Exoso-Metic: активирует процессы обновления кожи, улучшает текстуру и цвет кожи, уплотняет Exoari L, омолаживающие ампулы для кожи лица Premium Exosome Lift с высокой концентрацией экзосом, пептидов и активных аминокислот 111SKIN, двухэтапный уход Exosome Face Lift - сыворотка Exosome Shot Serum и ночная маска Exosome Overnight Mask: борется с видимыми признаками старения, подтягивая и укрепляя кожу

Ирина Кириенко