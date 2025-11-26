ФАС включилась в спор банков и маркетплейсов

Для ФАС ключевым является обеспечение добросовестной конкуренции, при которой ни банки, ни маркетплейсы, ни торговые сети не оказываются в неравных условиях, а потребители выигрывают от честной борьбы. Об этом заявила замглавы ведомства Адиля Вяселева в интервью «Ъ», комментируя обсуждение ценовой политики маркетплейсов и претензии со стороны банков.

Фото: Пресс-служба ФАС России

Фото: Пресс-служба ФАС России

По словам госпожи Вяселевой, ФАС уже получила письмо Банка России с предложением запретить маркетплейсам дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты и анализирует его с точки зрения антимонопольного законодательства. Она подчеркнула, что крупнейшие платформы и сейчас подпадают под регулирование: в действие уже введены нормы «пятого антимонопольного пакета», а в 2024 году ФАС неоднократно выдавала площадкам предупреждения по поводу блокировки личных кабинетов продавцов, отказов в заключении договоров, навязывания «автоакций» и других практик.

Госпожа Вяселева также напомнила, что служба уже пресекла попытку одной из крупных площадок обязать продавцов открывать счета в банке из собственной группы. «Мы понимаем желание бизнеса развиваться, в том числе в финансовом секторе, но для любых банков, которые хотят продвигать свои инструменты на аналогичных условиях, должен быть обеспечен равный доступ»,— отметила она.

ФАС, по ее словам, различает скидки и бонусы внутри экосистем банков и маркетплейсов и изменение конечной цены товара в зависимости от типа оплаты. Первое законодательством не запрещено, однако ведомство будет следить, чтобы такие программы не создавали дискриминационных условий и не вводили потребителей в заблуждение.

Комментируя заявление Ozon о переговорах с десятками банков о подключении к программе лояльности, госпожа Вяселева назвала расширение доступа финансовых организаций «позитивным шагом» в сторону увеличения конкуренции и выбора для покупателей.

Сейчас ФАС анализирует повышение комиссий для продавцов на маркетплейсах. В случае выявления нарушений она обещает принять меры. Как подчеркивает ведомство, конкуренция между маркетплейсами и традиционными каналами продаж продолжится, а рынок сам выявит наиболее эффективные модели, обеспечивающие доступные цены и качество товара для потребителей.

Подробнее — в интервью «Ъ».