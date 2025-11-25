«Элемент здоровой конкурентной борьбы за потребителя»

Недовольство банков ценовой политикой маркетплейсов привлекло внимание ФАС. В службе смотрят на причину противостояния как на проявление здоровой рыночной конкуренции, и профильный замглавы службы Адиля Вяселева в интервью “Ъ” обещает следить за тем, чтобы таковой она и оставалась. ФАС намерена не допускать нарушений антимонопольного законодательства как электронной торговлей, так и инициировавшими дискуссию банками и имеет для этого необходимый инструментарий. Поиск же баланса, сбитого стремительным ростом роли маркетплейсов в экономике, служба предлагает проводить по итогам комплексного анализа всех интересов, включая интересы потребителей.

— 24 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила министру экономики Максиму Решетникову предложение запретить маркетплейсам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и подключить ФАС к контролю. В то же время закон «О платформенной экономике» уже предусматривает возможность правительства устанавливать требования к ценам на платформах…

— Банковский сектор, маркетплейсы, и торговые сети находятся под контролем государства, и наша общая задача — создать сбалансированную конкурентную регуляторную среду.

— Мы получили письмо Банка России и проводим его детальный анализ. Для ФАС ключевым является вопрос добросовестной конкуренции, чтобы ни одна из сторон — банки, маркетплейсы или торговые сети — не оказывалась в дискриминационном положении, а потребители выигрывали от честной конкурентной борьбы.

В последние дни часто упоминается перекос в регулировании. Однако важно сказать, что его нет: крупнейшие платформы уже сейчас находятся под регулированием закона о защите конкуренции.

Появление цифровых платформ и усиление конкуренции между участниками цифровых рынков подтолкнули ФАС к адаптации антимонопольного законодательства — был принят «пятый антимонопольный пакет», которым в понятийный аппарат введены определения цифровой платформы и сетевых эффектов, установлены критерии отнесения цифровых платформ к субъектам, на действия которых распространяются требования антимонопольного законодательства.

В апреле 2024 года площадкам были выданы первые предупреждения, которые касались оснований для блокировки личных кабинетов, отказов в заключении договора с продавцами, расторжения договора, фиксации тарифов после приемки товаров на складе на хранение и логистику, отмены штрафов за взлом личных кабинетов продавцов. В этом году мы вынуждены были отреагировать на навязывание продавцам участия на маркетплейсе в так называемых автоакциях, когда товары продавца могли попасть в скидочные мероприятия без его согласия и за его счет. По практике принуждения к «автоакциям» служба выдала предупреждения Wildberries и Ozon, которые затем внедрили для продавцов механизмы отказа от «автоакций».

Действия маркетплейсов по продвижению собственных финтех-сервисов уже были в фокусе внимания службы. Так, в июне в адрес одной из крупнейших площадок выдано предостережение о недопустимости введения обязанности продавцов открывать счета в банке из группы самого маркетплейса. Через два дня площадка отказалась от заявленных действий. Также антимонопольный орган пользуется инструментами «мягкого права», рассматривая практики маркетплейсов на экспертном совете. По итогам его проведения Ozon и Wildberries отменили недобросовестные практики, которые вызвали наибольшее количество жалоб.

Мы понимаем желание бизнеса развиваться в различных направлениях, в том числе и в банковском секторе. Но с учетом масштаба электронной торговли для любого банка, который захочет воспользоваться возможностью продвигать свои карты, свои платежные инструменты на аналогичных условиях, должен быть открыт равный доступ.

— Юристы проводили ряд аналогий на банковском рынке — «Сбер», например, возвращает бонусы «СберСпасибо», а внутри экосистем крупных банков нередко предоставляются скидки на оплату их услуг. Это тоже повод для претензий?

— ФАС подходит к этой теме с позиции обеспечения равных конкурентных условий. Мы проводим четкое смысловое разграничение между двумя разными практиками. С одной стороны — это дифференциация конечной цены товара в зависимости от выбранного способа оплаты на маркетплейсе. С другой стороны — программы лояльности и экосистемные скидки, такие как кешбэк или специальные условия внутри замкнутой экосистемы. Это прямо не запрещено законодательством. Однако служба будет пристально отслеживать, чтобы такие программы не трансформировались в инструменты дискриминации участников рынка, не входящих в экосистему, и не создавали недобросовестных барьеров. Важно, чтобы цена товара были объективной и не вводила потребителей и покупателей в заблуждение.

— Ozon уже отреагировал на предложение ЦБ ограничить финансовые продукты маркетплейсов. Там заявили, что ведут переговоры с 17 банками о подключении к своей программе лояльности. При успешном стечении обстоятельств это помогло бы урегулировать спор?

— Расширение доступа банков к программам лояльности маркетплейсов, безусловно, является позитивным шагом в направлении развития конкуренции и расширения выбора для потребителей, снижает риски дискриминации отдельных финансовых организаций и соответствует принципам добросовестной конкуренции.

— Как в целом предлагаемые ограничения скажутся на конечных потребителях? Маркетплейсы предупреждают, что цены сразу повысятся…

— Контроль за маркетплейсами остается и никуда не денется. Сейчас мы рассматриваем информацию о повышении размера комиссий для продавцов на маркетплейсах на предмет соответствия антимонопольному законодательству. При выявлении нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования. По нашему мнению, скидка должна быть сформирована за счет эффективного управления деятельностью, а не за счет продавца, комиссия для которого может достигать 60%. Скидка, которую маркетплейс предоставляет якобы за счет собственных средств, зачастую сопоставима с размером комиссии, которую платформы устанавливают для продавцов. Таким образом, это напоминает механизм скрытого субсидирования.

Маркетплейсы продолжат конкурировать с традиционными каналами продаж, конкуренция в конечном итоге укажет наиболее эффективный способ реализации товаров, который предложит наилучшие условия для потребителей — качественный товар по доступной цене.

Интервью взяли Полина Попова и Дарья Андрианова