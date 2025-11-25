«Рубин» зарубили

В нижней сетке play-off FONBET Кубка России по футболу состоялись два матча. «Торпедо» на своем поле потерпело поражение от «Балтики» — 0:2. При этом другой представитель первой лиги «Арсенал» одолел дома «Рубин». Основное время закончилось вничью — 0:0, а в серии пенальти казанцы проиграли 2:3. Дальше калининградцы и туляки встретятся на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» с неудачниками play-off «Пути Российской премьер-лиги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Еще в прошлом сезоне «Балтика» и «Торпедо» вместе выходили в РПЛ, а сейчас оказались совсем в разных весовых категориях. Если калининградцы входят в пятерку лидеров высшего дивизиона, то москвичи, исключенные из числа участников Премьер-лиги за попытку организации договорных матчей, борются за выживание в первой лиге, занимая там лишь 16-е место. В насколько шатком положении находятся черно-белые, красноречиво говорит и тот факт, что по ходу нынешнего сезона они уже четыре раза меняли тренеров, вернув в итоге Олега Кононова, с которым начинали чемпионат. Да и в Кубке России «Торпедо» добралось до четвертьфинала «Пути регионов» скорее благодаря очень удачной турнирной сетке, где его оппонентами были представители второй лиги и даже любительский клуб.

На первых же минутах команду Кононова от верного гола спас голкипер Ростислав Солдатенко, когда один на один с ним убежал Юрий Ковалев. И в целом второй состав «Балтики» достаточно уверенно вел игру, воплотив свое преимущество в гол ближе к середине первого тайма. Хозяева снова недоглядели за Ковалевым, который на этот раз выступил в роли ассистента, выкатив мяч под удар Андрею Менделю. Вернувшийся в строй после травмы опорник тоже не встретил сопротивления в штрафной площади и спокойно пробил на технику. Пропустив на 19-й минуте, «Торпедо» заиграло посмелее, и Александр Юшин проверил в деле вратаря гостей Ивана Кукушкина. Затем и Солдатенко отметился красочным сейвом после удара головой Чинонсо Оффора на угловом, но еще более убойный момент был у того же Юшина, когда он замыкал подачу Данила Степанова на дальнюю штангу и попал в нее.

Во втором тайме москвичи, которые в последнее время проводят домашние матчи в Химках, играли с «Балтикой» практически на равных.

А если что, их по-прежнему выручал Солдатенко, как это произошло в эпизоде с подключением в штрафную из глубины поля Стефана Ковача. Однако Юшин упустил еще одну хорошую возможность сравнять счет, когда Алексей Каштанов изящно подыграл ему пяткой. Да и нападающий вроде бы бил зряче на недосягаемой для Кукушкина высоте, но все-таки промахнулся. А на 71-й минуте промашку неожиданно допустил надежный Солдатенко. Казалось, что он легко справится с ударом вышедшего на замену Мингияна Бевеева, который действительно как-то коряво его исполнил, тем не менее вратарь не сумел зафиксировать мяч, и тут же на добивание подоспел Оффор. С 0:2 «Торпедо» было уже не отыграться. Столичный клуб вылетел из Кубка России, а калининградцы теперь встретятся на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» с тем, кто потерпит поражение в противостоянии play-off «Пути РПЛ» между «Зенитом» и московским «Динамо».

Занимающему текущее седьмое место в Премьер-лиге «Рубину» достался более сложный соперник, чем «Балтике». Пусть «Арсенал» располагается в середине турнирной таблицы первого дивизиона и вряд ли будет претендовать на повышение в классе, зато он уже отличился в Кубке России, выбив в заключительном отборочном раунде «Пути регионов» «Факел», который на всех парах рвется в РПЛ. К тому же в Туле сейчас играет такой неординарный футболист, как Резиуан Мирзов, который в одиночку может сделать разницу.

У казанцев в отсутствие травмированного Мирлинда Даку разницу должны были делать, видимо, прежде всего Жак-Жюльен Сиве и Дардан Шабанхаджай с Велдином Ходжей.

Правда, самый опасный удар в дебюте нанес центральный защитник «Арсенала» Кирилл Большаков, чуть не срезавший мяч в собственные ворота на угловом. А так хозяева своего голкипера Александра Мелихова старались не нервировать и больше хлопот доставляли его казанскому коллеге Артуру Нигматуллину. Особенно острыми в первом тайме выглядели моменты с участием Мирзова. Когда его прострел дошел до Игоря Горбунова, только блок защитника Дмитрия Кабутова уберег гостей от неприятностей, а когда он бил сам после подбора на угловом, мяч просвистел чуть выше перекладины. Подопечные Дмитрия Гунько, который пропускал матч из-за дисквалификации, ни в чем не уступали «Рубину», а порой даже превосходили.

Впрочем, это была классическая игра до гола или до серии пенальти. Тем более что во втором тайме она проходила вообще без ворот. Не оживили ее и замены, хотя в концовке основного времени Илья Рожков все же создал голевую ситуацию для Ходжи, которому не хватило самой малости, чтобы лучше подстроиться под мяч, а на 90-й минуте супершанс упустил Мирзов. 32-летний полузащитник с большим опытом выступления в Премьер-лиге, в том числе за «Спартак», очутился абсолютно один перед Нигматуллиным после скидки от Амура Калмыкова и не смог разобраться с вратарем.

В итоге матч завершился 0:0, и победителя пришлось определять по пенальти.

Причем Нигматуллин сразу же парировал удар Большакова, а в третьей попытке у хозяев еще промазал Милош Брнович. Но у гостей дрогнул юный Никита Васильев, а потом Мелихов прочитал Андерсона Арройо. В результате перед пятой сессией была ничья — 2:2. На этот раз Мирзов перехитрил Нигматуллина, а Мелихов на кураже подловил опытнейшего Далера Кузяева и вытащил туляков в следующий раунд. «Арсенал» на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» ждет встреча с тем, кто проиграет в четвертьфинальной паре «Пути РПЛ» «Спартак»—«Локомотив».

Александр Ильин