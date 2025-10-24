Гендиректор курской компании признался в хищениях при возведении линий обороны

В Ленинском райсуде Курска продолжается рассмотрение уголовного дела генерального директора местной компании ООО «Сиэми» Виталия Синьговского, который обвиняется в хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, он признал вину в преступлении.

Уголовное дело поступило в суд в начале месяца. Бизнесмена обвиняют в растрате средств, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в Курской области, в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Под стражей он находится с начала года. Сразу после задержания господину Синьговскому вменяли хищение более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Глава «Сиэми» на стадии предварительного следствия признал вину и заключил досудебное соглашение. Следующее заседание по его делу назначено на 1 ноября.

В Ленинском райсуде рассматривается еще одно уголовное дело о хищении 152 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений. На скамье подсудимых находятся бывшие гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, гендиректор «Интергазойла», в прошлом сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов и руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Все они находятся под стражей. В СИЗО в Москве ожидают завершения расследования бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов и бенефициар «КТК Сервис» Максим Васильев.

