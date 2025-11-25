Доходы липецкого бюджета выросли на 523 млн рублей

На 522,7 млн руб. увеличились доходы бюджета Липецка за счет 358 руб. собственных налоговых и неналоговых доходов, а также 164 млн безвозмездных поступлений. В итоге доходная часть составила 24,7 млрд, расходная — 27,3 млрд, дефицит — 3,2 млрд руб. За корректировки в документ проголосовали депутаты горсовета.

Как сообщила председатель департамента финансов Татьяна Григорова, дополнительные средства пойдут на реконструкцию котельной «Пансионат», строительство котельной для микрорайона «Свободный сокол», реконструкцию теплотрасс на улице Пожарского и в поселке Матырский (126,4 млн руб.); содержание автомобильных дорог общего пользования (100 млн руб.); создание контейнерных площадок и приобретение баков (1,9 млн руб.); единовременные выплаты военнослужащим-контрактникам (63 млн руб.); возмещение части затрат МУП «Липецктеплосеть», связанных с организацией теплоснабжения потребителей (32 млн руб.); проведение дополнительных работ по ремонту мемориала на площади Героев (30,3 млн руб.); оплату услуг наемной уборочной техники зимой (25 млн руб.); оплату электроэнергии уличного освещения (11,4 млн руб.); выплату выкупной стоимости собственникам помещений в расселенных аварийных домах (10,2 млн руб.); оплату энергоресурсов для учреждений образования и культуры (12,6 млн руб.); увеличение резервного фонда (5 млн руб.).

На 700 млн руб. планируется сократить дефицит бюджета Воронежа на 2025 год — до 1,1 млрд руб.

Юрий Голубь