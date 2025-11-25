В ФАС сравнили скидки на маркетплейсах с механизмом скрытого субсидирования

Скидка, которую маркетплейсы предоставляют якобы за счет собственных средств, зачастую сопоставима с размером комиссии, которую платформы устанавливают для продавцов, что напоминает механизм скрытого субсидирования. Об этом «Ъ» заявила замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Адиля Вяселева.

Сейчас ФАС проверяет информацию о повышении размера комиссий для продавцов на маркетплейсах на предмет соответствия антимонопольному законодательству, сообщила госпожа Вяселева. «По нашему мнению, скидка должна быть сформирована за счет эффективного управления деятельностью, а не за счет продавца, комиссия для которого может достигать 60%»,— заявила она.

Маркетплейсы продолжают конкурировать с традиционными каналами продаж, отметила Адиля Вяселева. Она добавила, что наиболее эффективный способ реализации товаров, который предложит наилучшие условия для потребителей, в итоге укажет конкуренция.

Подробнее о взглядах правительства на конфликт банков и маркетплейсов — в интервью «Ъ» с Адилей Вяселевой.