ФАС: финтех-сервисы маркетплейсов уже были в фокусе внимания службы

Действия маркетплейсов по продвижению собственных финтех-сервисов уже были в фокусе внимания Федеральной антимонопольной службы. Об этом сказала в интервью «Ъ» замглавы ФАС Адиля Вяселева.

Госпожа Вяселева напомнила, что в июне ФАС выдала предостережение одной из крупнейших онлайн-площадок. Поводом стало требование от продавцов открывать счета в банке из группы самого маркетплейса. После этого площадка отменила требование.

«Мы понимаем желание бизнеса развиваться в различных направлениях, в том числе и в банковском секторе. Но с учетом масштаба электронной торговли, для любого банка, который захочет воспользоваться возможностью продвигать свои карты, свои платежные инструменты на аналогичных условиях, должен быть открыт равный доступ»,— отметила Адиля Вяселева.

Подробнее — в блиц-интервью Адили Вяселевой «Ъ».