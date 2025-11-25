«Нефтехимик» победил «Авангард», отыгравшись со счета 2:5

Нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл омский «Авангард» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По ходу матча хозяева уступали со счетом 2:5, а победную шайбу они забросили за секунду до конца основного времени.

В составе домашней команды голами отметились Никита Хоружев (6-я и 52-я минуты), Герман Точилкин (34), Иван Николишин (38) и Андрей Белозеров (48, 60). У гостей отличились Максим Лажуа (6, 8), Наиль Якупов (16, 33) и Александр Волков (37). Четыре шайбы из пяти омичи забросили при игре в большинстве. Теперь «Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции (29 матчей; 39 очков), «Нефтехимик» — пятое (32; 33).

Тем временем в Москве «Спартак» одержал третью в нынешнем сезоне «сухую» победу. Столичный клуб оказался сильнее казанского «Ак Барса» — 1:0. Единственный гол оказался на счету Ивана Морозова (48-я минута). Вратарь москвичей Артём Загидулин отразил 32 броска. «Спартак» поднялся на шестое место в Западной конференции (30 матчей; 33 очка), «Ак Барс» остался вторым на Востоке (31; 40).

В матче аутсайдеров Западной конференции тольяттинская «Лада» со счетом 5:3 обыграла «Сочи».

Арнольд Кабанов