Силы ПВО сбили 16 беспилотников над регионами России за 10 часов

Средства ПВО уничтожили 16 БПЛА над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 10:00 до 20:00 мск. Больше всего — 10 беспилотников — уничтожено над Белгородской областью. Еще три — над Брянской, два — над Курской, один — над Воронежской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки. В Брянской области, по информации главы региона Александра Богомаза, ранен один житель.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщал о четырех пострадавших. В Воронежской области, по словам главы региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.