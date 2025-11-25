В Курской области четыре человека пострадали от ударов БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по Льгову и Льговскому району Курской области. В городе пострадали три человека, в городском районе — один. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Во Льгове пострадали мужчина и две женщины. У них диагностировали легкие осколочные ранения и акубаротравмы. В нескольких домах города, в том числе многоквартирных, взрывной волной выбило окна. На место происшествия прибыл глава города Алексей Клемешов и оперативные службы.

Во Льговском районе в результате ударов БПЛА был ранен мужчина. Он получил акубаротравму и ушиб головы. В ближайшее время его доставят в больницу, сообщил господин Хинштейн. Из-за ударов ВСУ были повреждены железнодорожные станции, 15 многоквартирных домов и два частных дома.

Льгов находится примерно в 65 км от Курска. В нем проживает около 17 тыс. человек. В последний раз об атаке на город и его район Александр Хинштейн сообщал 13 ноября. Тогда дрон ВСУ ударил по складу сахарного комбината.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».