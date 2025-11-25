Deadline: Paramount выпустит новую часть кинофраншизы «Час пик»

Американская компания Paramount выпустит четвертую часть кинофраншизы «Час пик». Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

По данным портала, режиссером станет Бретт Ратнер, который снял три предыдущие части «Час пика», а дистрибуцией Paramount займется от имени Warner Bros.

24 ноября портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет возродить франшизу «Час пик» — американские комедийные боевики, в которых снимались Джеки Чан и Крис Такер. Как сообщили источники Semafor, господин Трамп любит боевики 1980-х и 1990-х годов и лично попросил владельца Paramount и своего друга Ларри Эллисона снять новую часть «Час пика».