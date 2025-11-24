Дональд Трамп хочет возродить знаменитую кинофраншизу «Час пик»

Президент США Дональд Трамп очень любит боевики 1980-х и 1990-х годов и хочет вернуть жанру былую славу, пишет Semafor. Как отмечает издание, до сих пор американские студии игнорировали желания господина Трампа. А чуть ли не единственным проектом с семьей президента стал документальный фильм Бретта Ратнера о Мелании Трамп, за который Amazon заплатила $40 млн.

Однако теперь у президента есть свой человек в индустрии кино — его друг и один из самых активных финансовых доноров Ларри Эллисон, который возглавляет Paramount. Та ведет переговоры о покупке киностудии Warner Bros. со всей ее обширной библиотекой фильмов.

По словам источников Semafor, Дональд Трамп хочет, чтобы Paramount возродила франшизу «Час пик» — комедийный боевик, в котором снимались Джеки Чан и Крис Такер. Режиссером франшизы был как раз Бретт Ратнер, снявший документальный фильм о Мелании Трамп.

