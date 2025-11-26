В России выросла стоимость нелегального «пробива»

Средняя стоимость услуг теневого «пробива» за год выросла на 4,5%, следует из оценки Bi.Zone Digital Risk Protection. Представить полное досье предлагают 21% из 3,5 тыс. изученных объявлений. «Одновременно стало больше предложений по сбору комплексного досье с более высокими расценками»,— говорит руководитель направления Дмитрий Кирюшкин. По его словам, на четыре объявления приходится как минимум одно мошенническое: контактное лицо перестает выходить на связь после получения предоплаты.

В месяц на теневых ресурсах появляется около 225 предложений. Базовая проверка по одному–двум параметрам стоит 100–500 руб. Основной сегмент рынка (75%) — услуги за 1–1,5 тыс. руб., когда злоумышленники обещают дополнить досье данными из разных баз, включая закрытые. Полный пакет, содержащий, в том числе, сведения о пересечении границы и банковских операциях, может стоить 3–30 тыс. руб.

Отдельное направление — нелегальная детализация звонков и СМС. Средняя цена журнала вызовов и сообщений достигает 22 тыс. руб., «вспышки» геолокации — около 30 тыс. руб. Самая дорогая услуга — «детализация с геопривязкой», в среднем 37 тыс. руб. По данным F6, в 2025 году она подорожала на 91%, до 120 тыс. руб.

Операторы отмечают рост сложности получения таких данных. В «МегаФоне» мотивируют отказ от комментариев тем, что это «позволяет сохранить эффективность системы защиты». В T2 подчеркивают, что контроль выгрузки данных «либо полностью запрещен, либо максимально затруднен».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Примите как данные».