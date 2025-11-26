Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Примите как данные

Стоимость «пробива» на теневых ресурсах продолжает расти

Средняя стоимость персональных данных на теневом рынке продолжает расти, за год этот показатель прибавил почти 5%. При этом каждое пятое объявление предлагает услуги по сбору полного досье на человека, а каждое четвертое является мошенническим, когда, получив деньги, его автор просто исчезает. Цены «пробива» варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, достигая 120 тыс. руб. за детализацию звонков с привязкой к геолокации.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость услуг теневого «пробива», то есть сбора информации о человеке по запросу, выросла за год на 4,5%, оценили специалисты Bi.Zone Digital Risk Protection. Представить полное досье предлагают 21% от всех 3,5 тыс. проанализированных компанией публикаций на теневых ресурсах. «Одновременно стало больше предложений по сбору комплексного досье с более высокими расценками»,— отмечает руководитель подразделения Дмитрий Кирюшкин. При этом, по его словам, на четыре объявления о «пробиве» приходится как минимум одно мошенническое, когда контактное лицо перестает выходить на связь, получив предоплату от потенциального покупателя.

В среднем на теневых ресурсах появляется по 225 предложений о «пробиве» в месяц. Их стоимость варьируется от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч рублей.

Эксперты Bi.Zone выделяют три основных ценовых сегмента. Базовая проверка по одному-двум параметрам, например выявление полного имени и даты рождения по номеру телефона или адресу электронной почты, может стоить от 100 до 500 руб. Наиболее массовую категорию (75% всех предложений) составляют услуги среднего ценового сегмента: 1–1,5 тыс. руб. За них авторы объявлений предлагают обогатить досье данными из различных баз и реестров, включая закрытые. В качестве источников информации большинство злоумышленников используют данные из утечек. Цена за досье «под ключ», в которое злоумышленники обещают включить данные о банковских операциях, пересечениях границы и связанных с человеком юрлицах, может стоить от 3 тыс. до 30 тыс. руб.

Отдельно в Bi.Zone выделяют услуги по нелегальному предоставлению данных о геолокации цели, а также детализации звонков и СМС. За простое предоставление журнала вызовов и сообщений злоумышленники в среднем просят около 22 тыс. руб. Порядка 30 тыс. руб. обойдется «вспышка» (разовое определение местонахождения пользователя на основании геолокационных данных). Самой дорогостоящей услугой (в среднем 37 тыс. руб.) остается «детализация с геопривязкой», то есть журнал звонков и СМС с указанием локации для каждого звонка или сообщения. «Действительно, эта услуга — одна из самых дорогих на рынке. В 2024 году ее стоимость снижалась на 25% по сравнению с 2023 годом. Однако в 2025 году цена на услугу увеличилась почти вдвое, на 91%, и достигает 120 тыс. руб.»,— подтверждают эксперты департамента киберразведки компании F6. Также злоумышленники регулярно размещают на теневых ресурсах объявления, в которых предлагают действующим сотрудникам различных компаний плату за помощь в получении конфиденциальных данных, отмечает господин Кирюшкин.

748 терабайт

составил объем утечек у российских компаний за девять месяцев 2025 года, по данным ГК «Солар».

В пресс-службе «МегаФона» не комментируют методы борьбы с такими видами «пробива»: «Это позволяет сохранить эффективность системы защиты и предотвратить ее обход». Пресс-служба T2 отмечает, что постоянное повышение стоимости услуг «пробива» указывает на растущую сложность получения такой информации, граничащую с невозможностью получения данных. «Служба информационной безопасности компании строго контролирует работу специалистов с данными, их выгрузка либо полностью запрещена, либо максимально затруднена»,— добавили в T2. Также в компании используют системы видеонаблюдения, которые следят за работой специалистов колл-центров, чтобы пресечь, например, съемку экрана рабочего места на смартфон. В «Вымпелкоме» и МТС не стали комментировать результаты исследования Bi.Zone.

Как корреспондент «Ъ» судился из-за утечки персональных данных

«Большинство участников цепочек находятся вне РФ и редко выдаются нашей стране»,— отмечает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. По его словам, зарубежные ресурсы и, в частности, Telegram реагируют на запросы о блокировке ботов-пробивщиков и каналов, торгующих базами данных, весьма «расслабленно». «Были задержаны несколько владельцев подобных ресурсов, живших в России. Однако на место их ботов пришли новые, которые уже недоступны для российских правоохранителей»,— добавляет он.

Филипп Крупанин

