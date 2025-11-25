Тимур Иванов решил передать государству усадьбу в Тверской области

Экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов решил передать государству усадьбу Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. Следствие считает ее взяткой бывшему замминистра обороны.

Экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если "Оборонспецстрой", основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать»,— сообщил «Ъ» адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев.

По версии СКР, в 2021 году Тимур Иванов объявил соучредителю компании «Олимпситистрой» Александру Фомину, что для беспрепятственного финансирования контрактов необходимо оплатить строительство усадьбы Панкратово. Финансировала проект другая компания господина Фомина — «Оборонспецстрой». Она оплатила строительство двух жилых домов, двух бань, котельной, гаража, ангара для хранения техники, домов охраны и двух вертолетных площадок, утверждает следствие.

26 ноября Пресненский райсуд Москвы приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Тимура Иванова и связанных с ним лиц. Надзор считает, что они были получены коррупционным путем. 25 ноября Арбитражный суд Москвы признал экс-замминистра обороны банкротом по иску ПСБ.

