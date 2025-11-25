Тимур Иванов сдает усадьбу

Как стало известно “Ъ”, бывший замминистра обороны России Тимур Иванов, признанный арбитражным судом банкротом, решил добровольно передать государству часть имущества, на изъятии которого настаивает Генпрокуратура. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 млн руб. Эту недвижимость следствие считает взяткой Тимуру Иванову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов решил добровольно отдать государству усадьбу Панкратово в Тверской области

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов решил добровольно отдать государству усадьбу Панкратово в Тверской области

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

26 ноября Пресненский райсуд Москвы приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Тимура Иванова и связанных с ним лиц. Надзор считает, что они были получены незаконно, коррупционным путем.

В рамках слушаний господин Иванов не будет возражать против изъятия усадьбы Панкратово в Тверской области в доход государства. «Этот объект не принадлежит и никогда не принадлежал Иванову.

Если "Оборонспецстрой", основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать»,— сообщил “Ъ” его адвокат Мурад Мусаев.

По версии СКР, в 2021 году Тимур Иванов объявил Александру Фомину, соучредителю компании «Олимпситистрой» (являлась одним из крупнейших подрядчиков военного ведомства), что для беспрепятственного финансирования полученных его компанией контрактов нужно профинансировать строительство усадьбы Панкратово, землю под которое приобрело ООО «Волжский берег». Гендиректором данной фирмы стал Сергей Бородин, которого следствие считает доверенным лицом Тимура Иванова и который фигурирует в иске как один из соответчиков. Последний в рамках уголовного дела признал вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, и дал показания на господина Иванова.

Финансировала проект другая компания господина Фомина, ООО «Оборонспецстрой», которая стала владельцем 99% доли в уставном капитале ООО «Волжский берег». Она оплатила покупку материалов и работы по строительству на земельных участках двух жилых домов площадью 2617 и 368 кв. м, двух бань, котельной, гаража, ангара для хранения техники, домов охраны и двух вертолетных площадок. Эта стройка обошлась господину Фомину в 810 млн 476 тыс. руб. Следствие считает ее «законспирированной взяткой».

Всего в антикоррупционном иске речь идет о собственности на сумму более 1 млрд руб., а ответчиком помимо господина Иванова выступают ряд его родственников, а также доверенные лица и пять коммерческих фирм.

Сам господин Иванов, находящийся в СИЗО «Лефортово», намерен ходатайствовать об участии в гражданском процессе по видео-конференц-связи.

25 ноября Арбитражный суд Москвы признал экс-замминистра обороны банкротом по иску ПСБ, который в марте 2023 года на два года выдал господину Иванову кредит в размере в 175 млн руб. на покупку дома с землей в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2» (городской округ Одинцово). Ссуда бралась под залог квартиры площадью 317 кв. м на Поварской улице Москвы. После ареста в апреле 2024 года господин Иванов не смог обслуживать заем, и сумма долга выросла почти до 228 млн руб. с процентами и штрафами.

В арбитраж господин Иванов прислал из СИЗО заявление, в котором просил ввести процедуру реализации его имущества, минуя процедуру финансового оздоровления, что и было сделано. Суд назначил финансовым управляющим Игоря Минаева.

Квартира на Поварской улице напротив здания Верховного суда РФ хотя и находилась в залоге у банка, ПСБ в итоге не достанется, так как выбыла из конкурсной массы еще до введения процедуры реализации имущества, пояснили “Ъ” другие адвокаты господина Иванова, Денис Балуев и Александр Марченко. По их словам, в ходе процесса в Пресненском суде представители ответчиков будут ходатайствовать о привлечении господина Минаева к участию в деле в качестве третьего лица. «Ведь именно он теперь отвечает за сохранность имущества должника и должен обеспечить формирование конкурсной массы и распределение ее среди кредиторов в очередности, определенной законом "О несостоятельности (банкротстве)"»,— сказал господин Балуев.

Мосгорсуд 1 июля 2025 года конфисковал у Тимура Иванова квартиру на Поварской улице в рамках приговора по первому делу. Оно закончилось для экс-замминистра обороны 13-летним сроком и штрафом в размере 100 млн руб. В нем речь шла о растрате на сумму более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». Оглашая приговор, суд конфисковал у осужденного жилой дом в поселке Архангельское за 8,8 млн руб., а также найденные при обысках денежные средства на сумму более 66,5 млн руб., $13,5 тыс. и €4,7 тыс., которые остались под арестом. «Это имущество тоже не попадет в конкурсную массу, поскольку если оно подлежит конфискации по приговору суда, то не может быть распределено между кредиторами,— пояснил Денис Балуев.— Аналогично будет и с возможным штрафом по второму уголовному делу: он не включается в реестр кредиторов и не погашается за счет конкурсной массы».

Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска просит обратить в доход государства ряд жилых и нежилых помещений, принадлежащих господину Иванову и другим соответчикам. В частности, дом экс-замминистра обороны в деревне Раздоры Московской области кадастровой стоимостью почти 32 млн руб., а также найденные там при обыске деньги — 213,7 млн руб., $336,8 тыс., €186,8 тыс. и 100 дирхамов, усадьбу Панкратово в Тверской области и старинный особняк в Чистом переулке Москвы, состоящий из двух зданий кадастровой стоимостью около 209 млн руб. Последний, по словам адвокатов, был приобретен его собственником — ООО «Дворянское гнездо» — в 2012 году, еще до того, как господин Иванов пришел в Минобороны, а потому не подлежит изъятию.

На имущество господина Иванова в настоящее время нашлось довольно много претендентов, и всем им придется встать в очередь.

В их числе потерпевшие по его первому уголовному делу — Агентство по страхованию вкладов и Главное управление обустройства войск, ставшие правопреемниками банка «Интеркоммерц» и АО «Оборонстрой». Их иски на 4,1 млрд руб. и 216,6 млн руб. Мосгорсуд удовлетворил.

Тем временем по второму делу — о взятках — господину Иванову грозят также многомилионные штрафы. Выплата по ним, как и возмещение вреда потерпевшим, учитывается при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении фигуранта. С учетом того что у господина Иванова собираются изъять все имущество, УДО для него становится нереальным.

Мария Локотецкая