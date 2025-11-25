Фасоль для «Кухни на районе», от которой отравились 300 человек, проверяли только на вкус

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела о массовом заражении ботулизмом после употребления лобио «Кухни на районе», из-за которого погибли двое и пострадали более 300 человек. По данным следствия, фасоль для салата производилась в антисанитарных условиях на площадке ООО «Савон-К» в Балашихе, где стены и оборудование были покрыты грязью и плесенью, а качество продукции рабочий из Таджикистана определял «на вкус».

Обвинение утверждено Генпрокуратурой в отношении фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина, рабочего Карима Норматова, руководителя «Локалкитчен» Антона Лозина и отвечавшей за качество продукции Елены Машковой. Им вменяют производство и реализацию небезопасной пищевой продукции, повлекшие смерть по неосторожности. Господину Шину также вменяется незаконная постановка на учет иностранных граждан.

По данным следствия, в мае–июне 2024 года «Савон-К» выпустил 822 кг фасоли, не прошедшей надлежащую термообработку. В вакуумной упаковке в ней развился ботулотоксин. «Локалкитчен» получил более двух тонн такой продукции и изготовил 2800 порций лобио, не проверив сырье на безопасность. С 10 по 14 июня через сервисы доставки было продано 2336 порций, что привело к массовому отравлению.

