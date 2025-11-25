Новым главой «О’кей» стал экс-гендиректор российского Nike Андрей Кришнев
Гендиректором сети гипермаркетов «О’кей» назначен Андрей Кришнев. Ранее должность занимал Константин Арабидис, он покинул компанию 24 ноября.
Андрей Кришнев
Фото: O’KEY Group
«Андрей Кришнев сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли»,— следует из пресс-релиза.
Господин Кришнев более 20 лет занимал руководящие должности в российских компаниях FMCG (товары повседневного спроса). Работал в Proctеr&Gamble, в 2017 году возглавил бизнес Nike в России.
Сеть «О’кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. По данным Infoline, ритейлер занимает десятое место в рейтинге торговых сетей FMCG. На конец сентября сеть гипермаркетов насчитывала 76 торговых объектов, сеть дискаунтеров «Да!» — 227. 25 ноября люксембургская O’Key Group S.A. сообщила о передаче активов российскому менеджменту.
