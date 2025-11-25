Новым главой «О’кей» стал экс-гендиректор российского Nike Андрей Кришнев

Гендиректором сети гипермаркетов «О’кей» назначен Андрей Кришнев. Ранее должность занимал Константин Арабидис, он покинул компанию 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кришнев

Фото: O’KEY Group Андрей Кришнев

Фото: O’KEY Group

«Андрей Кришнев сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли»,— следует из пресс-релиза.

Господин Кришнев более 20 лет занимал руководящие должности в российских компаниях FMCG (товары повседневного спроса). Работал в Proctеr&Gamble, в 2017 году возглавил бизнес Nike в России.

Сеть «О’кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. По данным Infoline, ритейлер занимает десятое место в рейтинге торговых сетей FMCG. На конец сентября сеть гипермаркетов насчитывала 76 торговых объектов, сеть дискаунтеров «Да!» — 227. 25 ноября люксембургская O’Key Group S.A. сообщила о передаче активов российскому менеджменту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полки достались своим».