Капитализация Alphabet вплотную приблизилась к $4 трлн

Акции Alphabet в ходе электронных торгов на бирже NASDAQ активно растут и, как полагают наблюдатели, на основной торговой сессии капитализация компании вполне может преодолеть отметку $4 трлн, сообщает Reuters.

Если это произойдет, Alphabet станет четвертой компанией, достигшей этого уровня. С начала года в этот элитный клуб уже попали Nvidia, Apple и Microsoft. Причем Nvidia месяц назад уже успела разменять и пятый триллион.

С начала года акции Alphabet выросли почти на 70%. Причем за последние шесть месяцев рост был самым активным — 85%, что объясняется неослабевающим спросом на технологии ИИ. В то же время глава Alphabet и Google Сундар Пичаи в недавнем интервью высказал опасения, что рынок технологий ИИ может дойти до стадии «пузыря», и если произойдет крах, тогда пострадают абсолютно все компании, включая Google.

Алена Миклашевская