Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиты российские военные спутники

Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны России. Со спутниками установлена телеметрическая связь. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Ракета принята на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова. Бортовые системы космических аппаратов работают штатно, следует из заявления, которое приводит ТАСС.

ВКС запустили ракету в 16:42 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Ангара-1.2» — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Высота — около 41,5 м, стартовая масса — 171 т, грузоподъемность — до 3,5 т. Впервые ракету семейства «Ангара» запустили в 2014 году. В апреле 2022 года состоялся первый орбитальный пуск легкой «Ангары-1.2». Ракета вывела на орбиту Земли спутник «Космос-2555».