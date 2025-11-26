Дивиденды российских эмитентов сократятся почти вдвое

Объем предложенных и утвержденных дивидендов российских эмитентов по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2025 года снизится почти вдвое — до около 640 млрд руб. против 1,2 трлн руб. годом ранее, подсчитал “Ъ”. Число компаний, объявивших о выплатах, также уменьшилось — 23 против 28 годом ранее.

Основной вклад в сокращение внесли нефтегазовые компании. ЛУКОЙЛ предложил 275 млрд руб. дивидендов (356 млрд руб. год назад), «Роснефть» — 122 млрд руб. (386 млрд руб. год назад), «Татнефть» — почти 19 млрд руб. (более 40 млрд руб. годом ранее). «Прежде всего это упавшая в цене нефть, крепкий рубль, потеря рынков сбыта из-за санкций»,— объясняет Роман Носов («БКС Мир инвестиций»).

На фоне снижения цен на нефть Brent до $61 за баррель к ноябрю 2025 года чистая прибыль нефтяных компаний резко сократилась: у «Роснефти» — втрое, до 245 млрд руб., у ЛУКОЙЛа — вдвое, до 289 млрд руб.

Заметную долю промежуточных дивидендов обеспечили компании, завершившие редомициляцию или вышедшие на IPO: около 150 млрд руб., из которых почти 100 млрд руб. приходится на X5, 31 млрд руб. — на «Озон», почти 9 млрд руб. — на ЦИАН. «Они либо накопили избыточный запас денежных средств…, либо решили таким образом поддержать котировки своих акций»,— поясняет Андрей Стратичук (Газпромбанк Инвестиции).

Несмотря на общее снижение выплат, дивидендная доходность в ряде случаев остается высокой: у ЛУКОЙЛа — свыше 7%, у X5, ЦИАН и «Европлана» — 10–15%. Бумаги «ЭсЭфАй» показали более 50% доходности на фоне подготовки продажи «Европлана».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акционерам срезали выплаты».