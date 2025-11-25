В Вологодской области закрылся или прекратил продажу спиртного 441 алкомаркет

Власти Вологодской области отчитались о закрытии, прекращении продажи спиртосодержащей продукции или смене названия и ассортимента 441 алкомаркета. Такую статистику представил губернатор региона Георгий Филимонов.

Фото: Правительство Вологодской области

«В Вологде из 118 точек 97 закрылись или прекратили реализацию алкоголя. В Череповце из 265 алкомаркетов 246 закрылись, поменяли формат или отказались от продажи спиртного. За последнюю неделю 21 магазин региональной сети "Северный градус" сменил ассортимент и название»,— цитирует господина Филимонова пресс-служба областного правительства.

По его словам, «под пристальным вниманием» сейчас работа «наливаек» — на контроле в Вологде и Череповце остается 41 точка. За неделю закрылся магазин алкоторговли на разлив в поселке Малечкино Череповецкого округа, еще один в Грязовце перепрофилировался.

Напомним, что в конце октября Вологодская область, где действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя, оказалась в центре курьезного скандала со статистикой. Сначала СМИ со ссылкой на Росстат сообщили о 20-процентном росте потребления алкоголя в регионе в этом году. Позднее была опубликована новая статистика: из которой следовало, что в Вологде продолжают пить как прежде, а регион занимает 24-е место в РФ по потреблению алкоголя. Источник «Ъ» в Росстате дал понять, что ошибочную статистику выдали в Минздраве. В министерстве, в свою очередь, признали техническую ошибку.

Андрей Цедрик