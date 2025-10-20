В Вологде пить больше не стали

Вологодская область, где действуют жесткие ограничения на продажу алкоголя, оказалась в центре курьезного скандала со статистикой. Накануне СМИ сообщили со ссылкой на Росстат о 20-процентном росте потребления алкоголя в регионе в этом году. Вчера была опубликована новая статистика: из нее следует, что в Вологде продолжают пить как прежде, а регион занимает 24-е место в России по потреблению алкоголя. Источник “Ъ” в Росстате дал понять, что ошибочную статистику выдали в Минздраве. В министерстве, в свою очередь, признали техническую ошибку. «Справедливость восторжествовала»,— заявил “Ъ” губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

О том, что в Вологодской области в этом году существенно выросло потребление алкоголя на душу населения, в конце прошлой недели рассказали многие СМИ (например, «Ведомости» 17 октября и «Бизнес FM» 18 октября). Так, сообщалось о росте потребления чистого спирта в регионе за год — с 7,7 л в январе 2025 года до 9,65 л в сентябре 2025 года. Такие выводы были сделаны на основании статистики, опубликованной Росстатом на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В свою очередь, вологодские власти с такой статистикой не согласились.

Губернатор Георгий Филимонов призвал «не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных», сославшись также на данные ЕГАИС о продажах алкоголя, сократившихся за последний год с 6,3 л до 5,3 л на человека.

В понедельник, 20 октября, на сайте ЕМИСС была опубликована обновленная статистика, из которой следует, что в январе 2025 года в Вологодской области употреблялось 9,56 л чистого спирта ежегодно в пересчете на душу населения, а не 7,7 л, как сообщалось ранее. По остальным месяцам показатели не изменились: например, в феврале и марте этого года граждане по-прежнему потребляли 9,31 л этанола ежегодно на душу населения, а в сентябре — 9,65 л (регион занимал по этому показателю 24-е место в стране, см. рисунок).

В Вологодской области с 1 марта 2025 года распоряжением губернатора введены одни из самых жестких в РФ ограничений на розничную продажу алкоголя. Его можно приобрести с понедельника по пятницу в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. С помощью ограничений власти планируют снизить показатели смертности и повысить рождаемость.

Георгий Филимонов заявил “Ъ”, что «справедливость восторжествовала». «Изначально было понятно, что цифры не соответствуют действительности. Никому не удастся перевернуть с ног на голову факты и реальную картину наших успехов»,— сказал губернатор, посоветовав журналистам «более внимательно изучать матчасть». На вопрос, удовлетворены ли в целом власти результатом своих ограничений, господин Филимонов сказал, что «работа проделана большая».

В местном ГИБДД, по словам губернатора, фиксируют снижение ДТП с участием нетрезвых водителей на 23–36% в марте—сентябре 2025 года год к году. Господин Филимонов также пообещал ужесточить с 1 марта 2026 года правила продажи алкоголя в многоквартирных домах, пообещав бороться с «наливайками», маскирующимися под точки общепита.

В Росстате не ответили на запрос “Ъ”, была ли допущена ошибка и какие данные (первоначально опубликованные в ЕМИСС или нынешние) считать верными. По некоторым сведениям, в строку ЕМИСС о Вологодской области ошибочно попали данные по потреблению алкоголя в январе 2025 года в Волгоградской области. Источник “Ъ” в Росстате заявил, что данные о потреблении алкоголя для этого раздела статистики поставляет Минздрав.

Комментируя ситуацию, в Минздраве признали, что допустили «техническую ошибку» при подготовке статистики в ЕМИСС и цифра в 7,7 л была некорректной. В ведомстве отметили, что потребление алкогольной продукции на душу населения в регионах Северо-Запада, за исключением Санкт-Петербурга, в целом выше в сравнении с общероссийским уровнем.

В Минздраве при этом заверили, что в Вологодской области с 1 января по 16 октября 2025 года в сравнении с прошлым годом снизилась общая смертность, в том числе людей трудоспособного возраста. «Заметное снижение смертности может являться следствием мер по снижению потребления алкоголя, принятых руководством региона»,— предположили в Минздраве РФ. В министерстве, отметим, и ранее поддерживали ограничительную кампанию в Вологде. В Минздраве также сослались на оценки Росалкогольтабакконтроля, согласно которым во втором квартале 2025 года (последние доступные данные) розничные продажи алкоголя (в литрах этанола на душу населения) снизились на 17,2% год к году.

Александр Воронов