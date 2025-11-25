Япония назвала неприемлемым заявление КНР об ударах по «вражеским государствам»

Утверждения Китая о праве нанести удар по Японии неприемлемы, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. По его словам, Токио открыт к диалогу и продолжает политику, направленную на расширение взаимопонимания и сотрудничества с Пекином.

«Утверждения Китая, противоречащие фактам, неприемлемы, и правительство Японии должно решительно их опровергнуть и донести свою позицию»,— заявил официальный представитель кабинета на пресс-конференции (цитата по «Асахи»).

21 ноября Посольство КНР в Японии в соцсети X заявило о праве государств-основателей ООН предпринять военные действия против «вражеских государств» без санкции Совбеза. Статьи 53, 77 и 107 Устава ООН предусматривают такую меру против «возобновления агрессивной политики» тех стран, «которые в течение Второй мировой войны были врагами» любого из государств-основателей. В число «вражеских государств» входила и Япония.

В ответном заявлении 23 ноября МИД Японии сослался на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 1995 года, которая признала это положение устаревшим и призвала начать процесс его исключения. Ведомство отметило, что Китай также проголосовал в пользу резолюции. Положение о «вражеских государствах», однако, так пока и не было исключено.

Резкое обострение отношений Пекина и Токио произошло после слов японского премьер-министра Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня позволит Японии реализовать право на самооборону. Пекин счел это вмешательством во внутренние дела. В ответ китайским гражданам рекомендовали отказаться от поездок в Японию, а авиакомпании КНР отменили десятки рейсов в японские города.

Подробнее о развитии конфронтации Японии и Китая и попытках Вашингтона найти баланс в отношениях между ними — в материале«Ъ».

Ярослав Фокин