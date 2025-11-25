Воронежцам начислили 6,6 млрд рублей имущественных налогов
Жителям Воронежской области начислили 6,6 млрд руб. имущественных налогов за 2024 год. Больше всего пришлось на транспортный налог — 3,3 млрд руб. Налог на имущество физических лиц составил 1,9 млрд руб., а земельный налог — 1,4 млрд руб. На 21 ноября в бюджет региона поступило 4,2 млрд руб. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Ольга Ершова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего направлено 1,3 млн налоговых уведомлений. Уплатить имущественные налоги и НДФЛ необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.
По итогам 2023 года общая сумма начислений имущественных налогов составила 6 млрд руб.
По словам директора филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Воронежской области Ольги Фефеловой, в настоящее время кадастровая стоимость всех объектов недвижимости, расположенных в регионе и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), превышает 9 трлн руб. Из них стоимость земельных участков составляет более 1,6 трлн руб., а объектов капитального строительства — более 7,5 трлн руб.
За девять месяцев 2025 года орловцы заплатили свыше 480 млн руб. задолженности по имущественным налогам.