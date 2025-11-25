Воронежцам начислили 6,6 млрд рублей имущественных налогов

Жителям Воронежской области начислили 6,6 млрд руб. имущественных налогов за 2024 год. Больше всего пришлось на транспортный налог — 3,3 млрд руб. Налог на имущество физических лиц составил 1,9 млрд руб., а земельный налог — 1,4 млрд руб. На 21 ноября в бюджет региона поступило 4,2 млрд руб. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Ольга Ершова.

Всего направлено 1,3 млн налоговых уведомлений. Уплатить имущественные налоги и НДФЛ необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

По итогам 2023 года общая сумма начислений имущественных налогов составила 6 млрд руб.

По словам директора филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Воронежской области Ольги Фефеловой, в настоящее время кадастровая стоимость всех объектов недвижимости, расположенных в регионе и внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), превышает 9 трлн руб. Из них стоимость земельных участков составляет более 1,6 трлн руб., а объектов капитального строительства — более 7,5 трлн руб.

Мария Свиридова