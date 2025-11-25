В Ярославской области зоны платных парковок оборудуют камерами

В Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском зоны платного парковочного пространства оборудуют стационарными камерами. Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

«Это не только поможет контролировать процесс оплаты парковки, но и повысит безопасность граждан и их личных транспортных средств. Записи с камер можно использовать при расследовании правонарушений и инцидентов, если такие произойдут»,— подчеркнул господин Душко.

Он сообщил, что в Ярославле стационарные камеры установят только в труднодоступных местах. Основную часть парковок в круглосуточном режиме будут контролировать шесть специализированных машин, производящих фотофиксацию.

По мнению директора ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилла Крюкова, создание платных парковок приведет к снижению числа небольших ДТП, когда один автомобиль задевает другой при выезде.

Платные парковки начнут работу в регионе с 20 декабря. Председатель Объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев считает, что необходимость упорядочивания парковки в центре Ярославля назрела давно, и существующее положение поможет исправить платное парковочное пространство.

«Опыт других регионов показывает, что это работает, водители рациональнее используют парковочные места, а центр города становится более доступным»,— пояснил господин Соловьев.

Алла Чижова