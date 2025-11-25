Наоко готова была выступить перед бойцами СВО после исполнения песен иноагентов

Певица Диана Логинова (Наоко) и участники группы «Стоптайм» готовы были выступить в госпиталях для участников спецоперации, чтобы избежать уголовного преследования. Об этом в личном Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий заявил, что мать Дианы Логиновой обратилась к нему с просьбой оказать поддержку. При встрече она утверждала, что дочь и другие артисты раскаиваются в содеянном, готовы выступить в госпиталях для раненых бойцов СВО, чтобы извиниться за произошедшее.

Господин Романов отметил, что после того как Наоко освободили после череды арестов, женщина поменяла позицию. Диана Логинова, ее мать и гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов покинули Россию. По информации депутата, они находятся в Ереване. В общей сложности ограничение свободы певицы Наоко длилось 39 дней.

Татьяна Титаева