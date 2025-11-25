Российский аналог «Оземпика» зарегистрирован в Азербайджане

Российский фармпроизводитель «Герофарм» вывел «Семавик» на рынок Азербайджана, сообщили “Ъ” в компании. Это аналог «Оземпика» от датской Novo Nordisk, предназначенный для лечения диабета второго типа и ожирения. Препарат будет производиться на заводе R-Pharm в Баку (входит в группу компаний «Р-Фарм»).

Сейчас на рынке Азербайджана представлен только оригинальный препарат от Novo Nordisk. Как отметили в российской компании, в местных аптеках «Оземпик» стоит чуть больше 200 манат (9,4 тыс. руб.), а зарегистрированная цена «Семавика» на треть ниже.

Азербайджан стал вторым зарубежным рынком, на котором появился «Семавик». Первым был Казахстан, там препарат зарегистрировали в октябре этого года.

Виктория Колганова