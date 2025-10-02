Российский «Герофарм» зарегистрировал свой аналог «Оземпика» в Казахстане

Российский фармпроизводитель «Герофарм» вывел свой аналог «Оземпика» на первый зарубежный рынок. «Семавик» на основе семаглутида получил регистрацию в Казахстане, сообщила компания. Препарат будет производиться на заводе в Караганде. Ранее на казахстанском рынке были представлены только оригинальные препараты с семаглутидом: их производит датская Novo Nordisk.

«Оземпик», «Семавик» и другие средства на основе семаглутида предназначены для лечения пациентов, страдающих диабетом второго типа, также его используют для борьбы с лишним весом. По данным Минздрава Казахстана, в 2024 году количество пациентов с сахарным диабетом в стране выросло на 7,6%, а ожирением страдает более половины взрослого населения.

Казахстан — первый зарубежный рынок, где появится «Семавик». По итогам 2024 года почти 90% российского рынка заняли «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда». В январе—августе 2025 года через аптеки и в рамках госзакупок было реализовано 3 млн упаковок препаратов на основе семаглутида. Потребители потратили на них 16,8 млрд руб., подсчитали для «Ъ» в DSM Group. Это на 36% больше, чем за весь 2024 год, когда объем трат составил 10,7 млрд руб.

Виктория Колганова