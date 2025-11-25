Нижегородский губернатор отрицает «закручивание гаек» для уличных музыкантов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожаловался на несправедливые обвинения в политической ангажированности из-за введения штрафов для уличных музыкантов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Как только мы начинаем наводить порядок, возникает обвинение в какой-то политической ангажированности или в подспудных целях "закручивания гаек", в том, что мы обижаем бедных музыкантов»,— заявил губернатор на прямой линии (цитата по «РИА Новости»). По его словам, региональные власти, наоборот, поддерживают уличных артистов. Главное, чтобы те выступали «в нужных местах».

Как объяснил господин Никитин, ему не раз поступали жалобы на музыкантов от жителей города. Для того чтобы артисты не мешали нижегородцам, были отобраны специальные площадки для уличных концертов. Как писал «Ъ-Приволжье», власти региона еще год назад запустили специальную цифровую платформу, на которой музыканты могут зарегистрировать время и место выступлений.

«Я сразу ответственно заявляю, что платформа не будет использоваться никак для фильтра репертуара»,— поручился Глеб Никитин. Губернатор добавил, что в тех случаях, если выбранные песни будут дискредитировать Вооруженные силы России, ответственность наступит уже постфактум.

18 ноября новость о запуске в Нижегородской области платформы для согласования выступлений уличных музыкантов прокомментировала медиаменеджер Ксения Собчак. «Еще немного и уличным музыкантам придется согласовывать через Госуслуги свои репертуары. А реестр одобренных властью композиций уже на подходе?» — уточнила блогер.

