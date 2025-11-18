В Нижнем Новгороде будут штрафовать несогласованных уличных музыкантов

Как стало известно на заседании комиссии гордумы по экономике, в Нижнем Новгороде разрабатывается нормативно-правовая база, которая позволит накладывать штрафы на уличных музыкантов, использующих городские места без согласования с администрацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Год назад в Нижнем Новгороде запустили платформу для бронирования выступлений уличных музыкантов и артистов с помощью «Госуслуг». Власти предлагали им заранее зарегистрировать время и место уличного выступления на 20 наиболее популярных площадках. Они расположены на Большой Покровской улице, Нижне-Волжской набережной, набережной Федоровского и Стрелке. Предполагалось, что музыкант или группа смогут забронировать одну точку максимум на два часа, а на одной и той же улице выступать не более двух раз в неделю.

В 2025 году эта система, с помощью которой городские власти намерены упорядочить деятельность уличных музыкантов, работала в тестовом режиме. В 2026 году нарушителей системы бронирования выступлений планируется наказывать в административном порядке. Вероятно, выявлять уличные концерты таких коллективов будут с помощью сети видеокамер и цифровой аналитики данных.

Иван Сергеев