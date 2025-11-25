Гроссмейстер отечества

Отечественные шахматы от одного из самых болезненных конфузов в их истории спас молодой гроссмейстер Андрей Есипенко. Он оказался единственным из россиян, кому удалось добыть путевку в кандидатский турнир, в котором в будущем году определится претендент на звание чемпиона мира. Завоевал ее Есипенко в том числе благодаря, судя по всему, стальному характеру. После глупого, из-за детского зевка, поражения в полуфинале Кубка мира в Гоа он смог собраться на матч за третье место и разгромить в нем, выиграв обе партии с классическим контролем, сильного узбекского оппонента Нодирбека Якуббоева.

В матче за третье место Кубка мира Андрей Есипенко выиграл у Нодирбека Якуббоева обе партии с классическим контролем и завоевал путевку в кандидатский турнир

Фото: FIDE

Фото: FIDE

После окончания «бронзового» матча Андрей Есипенко в официальной студии Кубка мира даже как будто с удовольствием, воспользовавшись подсказкой знающих, конечно, некоторые детали его биографии ведущих, вспоминал, сколько же раз ему доводилось в жизни проигрывать решающие партии. А их было, как выяснилось, немало. Сейчас воспоминания о тех осечках, лишавших его турнирных успехов, карьерных достижений, вызывали у Есипенко улыбку. Как и воспоминания об осечке, случившейся за два дня до этого его интервью, хотя она-то грозила украсить список его срывов в самый неподходящий момент срывом из категории таких, что застревают в памяти на годы: слишком дурацкий и слишком значимый.

Сейчас Андрею Есипенко 23 года — шахматная молодость. Но его, разумеется, заметили, еще когда он был совсем юн. Не заметить было сложно, потому что парень старшего школьного возраста, едва получивший гроссмейстерское звание, играл безумно интересно.

Как-то на чемпионате мира по рапиду у всех обозревателей глаза полезли на лоб, когда Есипенко пожертвовал ферзя своему соотечественнику Сергею Карякину, тогдашнему российскому фронтмену.

А в 2021 году он шокировал еще сильнее, приняв участие в супертурнире в голландском Вейк-ан-Зе и в восьмом туре за 30 с небольшим ходов расправившись с Магнусом Карлсеном, практически неуязвимым чемпионом мира. До столкновения с Есипенко норвежец не проигрывал тинейджерам в партиях с классическим контролем десять лет.

Но шло время, а заложенный в Андрее Есипенко колоссальный потенциал никак не хотел конвертироваться во что-то по-настоящему большое. По разным, видимо, причинам: и из-за санкций 2022 года, ограничивших выступления россиян в топовых соревнованиях, и из-за тех самых осечек. На индийский Кубок мира он приехал, занимая довольно скромное 41-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), не входя в фаворитский шорт-лист — хватало конкурентов с куда более солидными послужными списками. Но именно он вылился для Есипенко в яркий прорыв, ценности которому добавили обстоятельства.

Кубок мира — это составная часть шахматного чемпионского цикла. По существу, важнейшая составная часть, потому что в нем разыгрываются три из восьми в общей сложности путевок в кандидатский турнир. В нем определяется претендент на титул чемпиона мира, которому затем предстоит играть с его обладателем: с декабря прошлого года им является Гукеш Доммараджу. Так вот, перед стартом индийских состязаний уже было ясно, что они — последний шанс России делегировать кого-то из своих представителей в кандидатский турнир.

Чемпионское звание ей, стране, когда-то доминировавшей в олицетворяющем мудрость и интеллект виде, не доставалось уже без малого два десятилетия — с того момента, как в 2007 году с ним расстался Владимир Крамник.

Но уж соревнования, выявляющие претендента, после этого россияне не пропускали никогда, а Карякин и дважды Ян Непомнящий побеждали в них, чтобы потом, правда, потерпеть поражение в чемпионском матче. А таких соревнований набралось, между прочим, восемь.

И вот продолжение этой серии внезапно повисло на волоске, который по ходу Кубка мира становился все тоньше и тоньше. Рано сошел Непомнящий, российский лидер, сходили один за другим те, кто в рейтинге пониже его. В конце концов, к четвертьфинальной стадии уцелел лишь Андрей Есипенко. Ее он проскочил, одолев американца Сэма Шенкленда, а на тай-брейке в полуфинале приключился тот самый срыв. Комментаторы его партии против китайца Вэй И не поверили, когда увидели, как Есипенко в выигранном практически эндшпиле зевает сопернику ладью. А матч за бронзу, то есть за путевку на кандидатский турнир, открывался на следующий день.

Андрей Есипенко потом очаровал всех, рассказав, как перезагружался после своего конфуза, превратившегося чуть ли не в шахматный мем, породив кучу забавных видеороликов. Такого от шахматиста еще никто не слышал. Оказалось, что Есипенко вечером сходил в ресторан, вкусно поел, попил пивка и посмотрел футбол — матч, в котором любимый «Арсенал» разбил «Тоттенхем». Он говорил, что восстановление вышло идеальным.

А матч с Нодирбеком Якуббоевым, ровесником Есипенко и соседом в шахматной иерархии, версию, надо сказать, никак не опровергал.

Сначала россиянин чрезвычайно ритмично, без сбоев сыграл белыми острый вариант Сицилианской защиты, улучшая и улучшая позицию, пока не загнал соперника в тупик.

А сутки спустя Есипенко наблюдал за тем, как Якуббоев, нуждавшийся в выигрыше, разыгрывает странный, «кривоватый» дебют, сразу фианкеттируя слона, чтобы стрелял по большой диагонали, и тут же, не дав тому поработать, зачем-то разменивает его на коня в центре доски. Ну в принципе понятно: хотел запутать, взбаламутить воду, затащить оппонента на какую-то шахматную terra incognita, где теория не действует. Но в итоге Якуббоев запутался сам, так как Есипенко, лимит дурацких ляпов уже исчерпавший, был чудовищно хладнокровен. И вот уже в узбекский огород вторгается конь, а вслед за ним на вторую горизонталь заползают жадные ферзь и ладья. В общем, мат неминуем, и можно с чистой совестью сдаваться, вручая Есипенко путевку в кандидатский турнир.

Пройдет он в Пафосе, на Кипре, и откроется в конце марта будущего года. И уже известно, с кем в нем предстоит рубиться Андрею Есипенко. Официально в него отобрались, помимо Вэй И и второго финалиста Кубка мира узбека Жавохира Синдарова (судьбу главного приза они решат 25 ноября на тай-брейке), американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Два слота формально еще пустые, но именно что формально. Зачет FIDE Circuit, учитывающий результаты разных турниров за 12 месяцев, с чересчур огромным отрывом от преследователей возглавляет индиец Рамешбабу Прагнанандха, а путевка за лучший средний рейтинг во второй половине нынешнего года никуда не убежит от американца Хикару Накамуры.

