Суд взыскал с депутата из Артемовского 300 тысяч рублей за фиктивный пиар
Артемовский городской суд обязал депутата Максима Демашина вернуть почти 300 тыс. рублей муниципальному предприятию «Наш дом Артемовский» за неоказанные услуги по продвижению в соцсетях, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка местной Счетной палаты в отношении МУП УК «Наш дом Артемовский» выявила, что в октябре 2022 года предприятие заключило договор с Максимом Демашиным на продвижение компании в соцсетях. Стоимость одного поста была оценена в 1 тыс. руб. С октября 2022 по июнь 2023 года депутату выплатили 291 800 рублей за 278 публикаций. Однако проверка не обнаружила постов рекламного и информационного характера о деятельности МУП ни на странице компании «ВКонтакте», ни на личных страницах депутата. Директор МУП объяснил их отсутствие взломом страницы.
После этого администрация Артемовского округа подала иск, требуя признать договор недействительным и вернуть деньги. В суде выяснилось, что сделка нарушила требования, так как сумма превысила 10% уставного капитала предприятия. «Для совершения таких сделок требуется обязательное согласие собственника имущества – администрации муниципального округа, которое получено не было»,– говорится в сообщении.
Суд признал договор недействительным и обязал Демашина вернуть средства. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Максим Демашин является депутатом VII созыва (2021–2026 годы). В начале июня его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).