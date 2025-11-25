«Спартак» пополнил выступавший в НХЛ вратарь Александр Георгиев

Московский хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с голкипером Александром Георгиевым. Соглашение рассчитано на два сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Edwards / Imagn Images / Reuters Фото: Robert Edwards / Imagn Images / Reuters

Ранее вратарь выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он представлял «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В сентябре он заключил годичный контракт с «Буффало Сейбрс», однако вскоре был отправлен в фарм-клуб команды — «Рочестер Американс». В ноябре Георгиев был выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ вратарь провел 303 матча, в 151 из которых одержал победу. В среднем он пропускал 2,99 шайбы за игру и отражал 90,3% бросков.

В составе сборной России Александр Георгиев стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Вместе с молодежной национальной командой он занял второе место на мировом первенстве 2016 года.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. По итогам 29 матчей команда набрала 31 очко.

Таисия Орлова