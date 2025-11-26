«Золотое яблоко» откроет склад в Марьиной Роще

Парфюмерно-косметический ритейлер «Золотое яблоко» откроет склад в районе Марьина Роща, расположенном в северо-восточной части Москвы, об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе компании. Логопарк общей площадью 12 тыс. кв. м был приобретен для запуска нового распределительного центра, в будущем он сможет повысить логистическую мощность ритейлера.

На текущий момент в портфеле «Золотого яблока» находится 14 складов по всей России, среди них есть как логопарки в собственности, так и по модели 3PL. В 2025 году компания уже открыла складской комплекс на 47 тыс. кв. м в подмосковном Истринском районе и первый склад ритейлера в Хабаровске общей площадью 15 тыс. кв. м.

Сеть «Золотое яблоко», основанная в 1996 году, специализируется на продаже косметики и парфюмерии. Основными собственниками бизнеса считаются Иван Кузовлев и Максим Паняк. Ритейлер ведет бизнес в России, Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка компании по итогам 2024 года выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб.

София Мешкова